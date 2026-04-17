Путин не просто так сейчас активизировал "карту" Беларуси: военный обозреватель объяснил замысел России

Тема нападения Беларуси на Украину снова активизировалась в информационном пространстве. Совсем неудивительно, что это произошло именно в этот момент.

Военный обозреватель Василий Пехньо рассказал 24 Каналу, что еще раньше самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко рассказывал, что готовится к войне, а его армия должна быть готова к любым вызовам. Эти заявления прозвучали не просто так.

Почему Лукашенко снова агрессивно заговорил?

По словам Пехньо, такие агрессивные заявления Лукашенко – четкий сигнал, что в России возникают проблемы на фронте. Когда такая ситуация происходит, они сразу разыгрывают "карту" Беларуси и применяют различные другие гибридные средства.

Россияне не оставляют намерений захватить всю территорию Донецкой области в ближайшее время. Именно поэтому им важно, чтобы Силы обороны перебросили некоторые подразделения на другие направления.

Им нужно, чтобы мы, условно, перебросили один батальон беспилотных систем под Беларусь или направили роту механизированной бригады под Волынь. Затем могут быть определенные прорывы их ДРГ где-то на границе. Россияне рассчитывают, что в Украине пойдет паническая реакция. Поэтому они реализуют такие гибридные стратегии,

– отметил Пехньо.

Обратите внимание! Лукашенко подписал указ о призыве офицеров запаса на военную службу в Беларуси. Правда, этот призыв проводится ежегодно с 2022 года.

В любом случае не стоит отвергать угрозы со стороны Беларуси. Важно не поддаваться на панику, а спокойно действовать и оценивать возможные сценарии.

