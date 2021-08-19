Военный оркестр США прибыл в Киев на празднование Дня Независимости Украины
Источник:Посольство США в Украине
Оркестр Военно-воздушных сил Соединенных Штатов прибыл в Киев по случаю 30-летия Независимости Украины. Музыканты примут участие в нескольких праздничных мероприятиях.
Грандиозное празднование в столице состоится 24 августа. В Посольстве США заявили, что американская поддержка Украины в ее стремлении отстоять свой суверенитет и сохранить независимость пока сильнее, чем когда-либо.
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Военный оркестр США прибыл в Украину на празднование Дня Независимости
Участники оркестра ВМС США в Европе рассказали, что рады присоединиться к торжественным мероприятиям по случаю 30-й годовщины Независимости. Они также с нетерпением ждут их музыкальных и военных коллег со всей Украины.
Мы налаживаем уникальные связи благодаря музыке и надеемся на укрепление наших партнерских отношений во время выступления для народа Украины,
– отметил старший сержант Мэтью Эриксон.
Старший сержант и кларнетист Меган Янковскас вспомнила, что уже участвовала вместе с украинскими музыкантами в международном фестивале "Солнечные кларнеты". Поэтому рада снова вернуться в нашу страну.
"Для меня большая честь быть частью этого многонационального события по случаю празднования 30 лет Независимости Украины", – подчеркнула она.
В Киев прибыл оркестр военно-воздушных сил США: смотрите видео
Текст публикации пресс-службы Посольства США в Украине
Добро пожаловать в Киев участникам оркестра ВВС США в Европе (USAFE), которые только что прибыли на празднование 30-й годовщины Независимости Украины! Американская поддержка Украины в ее стремлении отстоять свой суверенитет и сохранить независимость сильнее, чем когда-либо.
Празднование 30-й годовщины Независимости: последние новости
- В Киеве идет подготовка к зрелищному празднованию Дня Независимости Украины. 24 августа состоятся масштабные парады, во время которых военные продемонстрируют свою мощь на земле, на воде и в воздухе.
- Около 15:00 18 августа в столице начали перекрывать дороги, чтобы обеспечить проезд колоннам военной техники.
- Во Львове также 19 и 21 августа перекроют часть Стрыйской улицы из-за репетиции марша с участием военнослужащих ВСУ.