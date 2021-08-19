Военный оркестр США прибыл в Киев на празднование Дня Независимости Украины

Оркестр Военно-воздушных сил Соединенных Штатов прибыл в Киев по случаю 30-летия Независимости Украины. Музыканты примут участие в нескольких праздничных мероприятиях.

Грандиозное празднование в столице состоится 24 августа. В Посольстве США заявили, что американская поддержка Украины в ее стремлении отстоять свой суверенитет и сохранить независимость пока сильнее, чем когда-либо.

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Военный оркестр США прибыл в Украину на празднование Дня Независимости

Участники оркестра ВМС США в Европе рассказали, что рады присоединиться к торжественным мероприятиям по случаю 30-й годовщины Независимости. Они также с нетерпением ждут их музыкальных и военных коллег со всей Украины.

Мы налаживаем уникальные связи благодаря музыке и надеемся на укрепление наших партнерских отношений во время выступления для народа Украины,

– отметил старший сержант Мэтью Эриксон.

Старший сержант и кларнетист Меган Янковскас вспомнила, что уже участвовала вместе с украинскими музыкантами в международном фестивале "Солнечные кларнеты". Поэтому рада снова вернуться в нашу страну.

"Для меня большая честь быть частью этого многонационального события по случаю празднования 30 лет Независимости Украины", – подчеркнула она.

В Киев прибыл оркестр военно-воздушных сил США: смотрите видео

Текст публикации пресс-службы Посольства США в Украине

Добро пожаловать в Киев участникам оркестра ВВС США в Европе (USAFE), которые только что прибыли на празднование 30-й годовщины Независимости Украины! Американская поддержка Украины в ее стремлении отстоять свой суверенитет и сохранить независимость сильнее, чем когда-либо.

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