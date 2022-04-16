Военный Павел Ровенко поет патриотические песни для побратимов: душевное видео
16 апреля 2022 , 16:08Читати новину українською
Источник:122 бригада Теробороны ВСУ
Военный из Одессы Павел Ровенко поет для своих побратимов патриотические песни. Исполняет их под кобзу, на которой сам играет.
Ровенко играет для бойцов 122 бригады теробороны Вооруженных Сил. Опубликовали видео, как Павел исполняет песню "Гей, соколе".
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На такие патриотические вечера военные собираются периодически. На странице Павла еще есть видео, где он поет Гимн Украины, а также другие песни, в частности, Біля тополі", "Червона калина", "Ой, чий то кінь стоїть".
Смотрите видео, как кобзарь поет для побратимов:
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