Российский пилот Кирилл Бабаев сгорел прямо в вертолете во время мятежа Евгения Пригожина. Отец оккупанта удивил своей реакцией.

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Подробности гибели пилота-оккупанта

Андрей Бабаев заявил, что 24 июня вертолет, в котором находился его сын, подбили. Вертолет горел и падал с большой высоты. В результате 3 члена экипажа погибли. Выжил только их командир.

Отец оккупанта узнал о его смерти в ту субботу около 10 вечера из соцсетей. На следующий день к нему пришли представители командования и сообщили о гибели его сына официально.

Летчика похоронили 27 июня в закрытом гробу. Семье пилота не дали посмотреть на тело. Родственникам заявили, что там "нечего опознавать". Этим вопросом занимались представители воинской части.

Сын нас берег, он нам никогда ничего не сообщал о своей службе,

– добавил он.

Что сказал отец летчика о вагнеровцах

Бабаев не стал говорить прямо, кто виноват в смерти его сына. Также он избегал любого плохого упоминания о ЧВК "Вагнера". Более того, отец летчика согласился с закрытием уголовного дела в отношении Евгения Пригожина и его наемников.

Также он добавил, что никто из вагнеровцев у него не просил прощения. Однако это не мешает Андрею Бабаеву поддерживать российского диктатора. Он назвал решение Путина справедливым, потому что сам президент России дал слово. По его словам, по факту гибели его сына проводится расследование военными.



Пилот сбитого вертолета Кирилл Бабаев / Фото из соцсетей

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