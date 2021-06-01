Военный похищал детали для авиатехники и сбывал заказчикам: за него взялась СБУ

На Хмельнитчине СБУ заблокировала похищение и реализацию комплектующих к военной авиатехнике. Незаконную схему организовал военный одной из частей Минобороны.

Следствие выяснило, что он в течение длительного времени похищал комплектующие со складов. После этого передавал их сообщникам, а те – сбывали заказчикам.

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Заказчиками выступали коммерческие структуры, которые дальше продавали продукцию государственным предприятиям оборонно-промышленного комплекса, а также за границу.

Правоохранители провели обыски дома у злоумышленника. Там они обнаружили почти 120 изделий, которые были готовы к отправке "клиентам". У мужчины их изъяли.

Во время обысков нашли, в частности:

блоки к радиолокатору переднего обзора "Орион-А";

блоки к цифровому радиолокационному комплексу "Орбита";

блоки к станции предупреждения облучения самолета ракетами Л-006 "Липа";

комплект излучателя "ДИСС-7";

насосы и компоненты к топливной системе двигателей.



Что изъяли у подозреваемого / Фото СБУ

Что грозит злоумышленнику

Организатору схемы уже сообщили о подозрении по статье о присвоении и растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следствие работает над тем, чтобы установить всех соучастников военного.