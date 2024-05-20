Об этом 24 Каналу рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, отметив, что на данный момент оккупанты фактически привлекли все подразделения, которые имеют хотя бы какой-то опыт, на войну против Украины. И их все равно не хватает. Уже были сообщения об африканских наемниках на Харьковском направлении.

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Может ли Россия увеличить количество войска

Как отметил Тимочко, россияне сейчас не имеют возможности существенно нарастить количество оккупационного войска. Чтобы хоть как-то увеличить его, они должны или жестко усилить внутреннюю мобилизацию или увеличить планы призыва. Еще вариант – снять войска из округов, граничащих со странами НАТО или тем же Китаем, что тоже является риском для Кремля.

Параллельно по России продолжают прилетать неизвестные беспилотники. Горят как нефтеперерабатывающие заводы, так и различные другие военные объекты.

Это такие огромные вызовы, перед которыми стоит армия оккупантов. Сейчас те войска врага, которые привлечены в Украине... Это, по сути, пик возможностей, чтобы более-менее эффективно проводить боевые действия и организовать оборону вглубь России. Поэтому какого-то резкого увеличения количества российских военных не стоит ожидать. Разве что Путин пойдет на масштабированную мобилизацию. До сих пор он не решался этого делать,

– отметил военный.

Ситуация на фронте: кратко