Забрасывают на поле боя "с колес", – в 66 ОМБр рассказали, как изменились штурмы россиян

Россиянам становится все сложнее пополнять свою армию из-за высоких потерь. Это уже влияет на боевые действия.

Представитель 66 ОМБр имени князя Мстислава Храброго Василий Денисюк рассказал 24 Каналу, что уже можно констатировать незначительное сокращение численности российских оккупационных войск. Они несколько по-другому атакуют непосредственно на фронте.

Как изменились атаки врага?

По словам военного, раньше враг пытался растягивать свои атаки по всей полосе ответственности 66 бригады. Это не было точечное наступление на одном участке. Они одновременно атаковали малыми группами по разным направлениям. Сейчас враг использует такую же тактику. При этом они атакуют на меньшем количестве участков, чем раньше.

Россияне пытаются растягивать наши огневые средства. Но благодаря наращиванию огневых средств, снижению количества личного состава врага отражать такие накаты стало несколько легче,

– отметил Денисюк.

Раньше было сложнее выбивать оккупантов с FPV-дронов или дронов со сбросами. Ведь они все же ориентировались, как от этого защититься. Сейчас ситуация несколько изменилась.

Видели случаи, когда россияне "с колес" забрасывали своих на поле боя. Сейчас, бывает, что они даже не знают, что делать и как реагировать на работу наших огневых средств,

– рассказал военный.

