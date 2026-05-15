Как будто из последних сил: в Силах обороны Юга сказали, к каким действиям активно прибегает враг

Враг усилил наступательные действия на Юге Украины. Увеличилось не только количество штурмов. Враг также начал больше атаковать беспилотниками различного типа.

Спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин рассказал 24 Каналу, что враг накопил достаточно ресурсов, чтобы усилить обстрелы и наступательные действия. В последние дни россияне также активнее применяют авиацию. Создается впечатление, будто пытаются прорваться вперед из последних сил.

Какова ситуация на Юге?

По словам военного, сейчас фиксируют 25 – 30 авиационных ударов за сутки различным оружием на этом направлении. Отдельно выделяют атаки управляемыми авиабомбами. За сутки россияне сбрасывают около 120 КАБов. За прошедшие сутки россияне также запустили крылатые ракеты по Одесской области.

Также в последние дни россияне используют больше ударных беспилотников. Если раньше на Юге фиксировали по 100 – 150 "Шахедов" в сутки, то сейчас речь идет о 300 – 320. В одну ночь зафиксировали аж 397 этих беспилотников.

К тому же враг активно применяет барражирующий боеприпас "Ланцет" и беспилотники "Молния". Сейчас фиксируют примерно 700 – 750 таких БпЛА в сутки. А еще месяц назад россияне запускали около 500. Похожая ситуация и с FPV-дронами: 2000 – 2200 за сутки, хотя еще месяц назад было по 1500 – 1600 единиц.

Враг увеличивает огневую активность на Юге. Также после так называемого "перемирия" на 9 мая возросло количество боевых столкновений в сутки. Сейчас их на уровне 35 – 40,

– отметил военный.

Обратите внимание! Россияне уже не один год пытаются захватить поселок Малая Токмачка в Запорожской области. Там неоднократно отчитывались, что уже вот-вот его захватили. В окрестностях этого населенного пункта действительно были бои, но враг не смог зайти в поселок.

Что происходит на Юге?

Американский Институт изучения войны оценил, что сейчас происходит на фронте. В частности там указывают со ссылкой на украинских обозревателей, что российское наступление на запад и юго-запад от Гуляйполя Запорожской области фактически остановилось. Оккупантам не удается накапливаться из-за регулярных ударов украинских дронов.

Также активные бои продолжаются на западе Запорожской области. Так, в районе Степногорска Силы обороны Украины уничтожают вражеские штурмовые группы. Оккупанты имеют проблемы на этом участке фронта.

Кроме этого, украинские защитники осуществляли контратакующие действия на Юге в течение последних месяцев. К примеру, Украине удалось восстановить контроль над большим количеством территорий, чем смогли захватить россияне.