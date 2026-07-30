Не укладывается в голове, – Онистрат рассказал, какие вызовы стоят перед Драпатым в ВСУ

Военные положительно отреагировали на назначение Михаила Драпатого на должность главнокомандующего ВСУ. Сейчас в армии накопилось много различных проблем.

Об этом 24 Каналу рассказал старший офицер Центрального управления инновационной деятельности ВСУ и основатель батальона БПЛА 68-й бригады "Шершни Довбуша" Андрей Онистрат. По его словам, сейчас перед господином Драпатым стоит множество сверхсложных задач, которые необходимо решить.

Какие вызовы стоят перед Драпатым?

По словам Онистрата, военные сейчас сильно устали. Параллельно сохраняется напряженная ситуация вокруг мобилизации и количества тех военных, которые самовольно покидают часть. Также есть свои нюансы с подготовкой военных и работой ТЦК.

К тому же на некоторых участках фронта сложилась относительно напряженная ситуация с инфильтрацией врага. Силы обороны сдерживают оккупантов, но враг продолжает давить.

Еще один важный момент. Большинство людей, которые находятся рядом с главнокомандующим, – это не проект-менеджеры. Это полковники и генералы. У них свои подходы. А сложных задач много,

– подчеркнул Онистрат.

Какие задачи стоят перед Драпатым: смотрите видео 24 Канала

Добавим, что главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый недавно провел беседу с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генералом Алексусом Гринкевичем. Он изложил украинское видение того, какими должны быть Силы обороны, чтобы сдержать Россию и победить в войне.