Эти народы хотят освободиться от России, – боец рассказал, как образовался Кавказский легион

Кавказский легион воюет на стороне Украины с самого начала полномасштабной войны. Россия должна проиграть, а кавказские народы наконец станут свободными от российских оккупантов.

Об этом 24 Каналу рассказал председатель военного комитета Кавказского союза Ладо Гамсахурдия, отметив, что начальную организацию "Круглый стол – свободный Кавказ" основали в 2020 году.

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Уже более 2 лет на войне

Как отметил военный, Кавказский союз – это коалиция различных организаций. Там есть как политическое направление, так и военное. В последнее входит 12 различных кавказских подразделений, которые воюют на стороне Украины.

Уже два года воюем против оккупационных войск России. Также лично на поле боя командовал Кавказским легионом. Это наш скромный вклад в защиту национальной и территориальной целостности Украины. Продолжаем, пока Украина не победит,

– отметил Гамсахурдия.

В 2023 году Кавказский легион участвовал в одной из операций совместно с батальоном имени Шейха Мансура. Боевую задачу удалось выполнить.

Кавказские подразделения верят, что после поражения России в войне им удастся освободить свои народы от оккупантов. Они этого заслуживают.

Они заслуживают свободы. Эти народы хотят освободиться. Никто не должен находиться под Россией. Мы поддержим их в этом. И мы сами подключены к этому процессу,

– подчеркнул военный.