Про це 24 Каналу розповів голова воєнного комітету Кавказького союзу Ладо Гамсахурдія, зауваживши, що початкову організацію "Круглий стіл – вільний Кавказ" заснували у 2020 році.

Дивіться також Для чого Україна масово знищує ППО росіян у Криму та чи допоможуть їм новітні С-500

Вже більш ніж 2 роки на війні

Як наголосив військовий, Кавказький союз – це коаліція різних організацій. Там є як політичний напрямок, так і військовий. До останнього входить 12 різних кавказьких підрозділів, які воюють на боці України.

Вже два роки воюємо проти окупаційних військ Росії. Також особисто на полі бою командував Кавказьким легіоном. Це наш скромний внесок в захист національної та територіальної цілісності України. Продовжуємо, доки Україна не переможе,

– зауважив Гамсахурдія.

У 2023 році Кавказький легіон брав участь в одній з операцій спільно з батальйоном імені Шейха Мансура. Бойове завдання вдалося виконати.

Кавказькі підрозділи вірять, що після поразки Росії у війні їм вдасться звільнити свої народи від окупантів. Вони на це заслуговують.

Вони заслуговують на свободу. Вони хочуть звільнитися. Ці народи не мають перебувати під Росією. Ми підтримаємо їх у цьому. І ми самі підключені до цього процесу,

– підкреслив військовий.