Военный самолет Як-130 упал в Волгоградской области России

В российской прокуратуре сообщили, что военный самолет Як-130 упал в Волгоградской области. Отмечается, что пилоты успели катапультироваться с самолета.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на источники, передает 24 Канал. Однако заметим, что некоторые российские телеграм-каналы сообщают, что инцидент произошел в Калмыкии.

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В России упал военный самолет

В Волгоградской области во время выполнения учебно-тренировочного полета упал самолет Як-130, сообщили в прокуратуре,

– пишут пропагандистские СМИ.

В то же время некоторые российские паблики уверяют, что падение самолета произошло в Калмыкии, в 40 километрах от Элисты.

По предварительной информации, инцидент произошел сегодня, 10 октября, около 5 утра. Пилоты сумели катапультироваться, сейчас они находятся в больнице. Предварительно причиной аварии стали технические проблемы борта.

К слову, Як-130 – это российский самолет, проект которого появился на свет в 1990-е, а начал полноценную жизнь только в 2010-м. Парк этих самолетов находится в распоряжении России с Беларусью.

В Беларуси Як-130 вместе с L-39 являются основными типами учебно-боевых машин местных ВВС. Их у Лукашенко 11 и 9 соответственно. Подробнее о таком самолете читайте в материале по ссылке.