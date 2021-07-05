Не спаслись: известно о новых жертвах в результате катастрофы военного самолета на Филиппинах

На Филиппинах 4 июля в результате неудачной попытки посадки разбился военный самолет. Сначала было известно о 17 погибших, однако сейчас власти констатируют: выжить не удалось по меньшей мере 52 людям.

Четверо из жертв авиакатастрофы – гражданские. Они находились на земле – работали в каменоломне, когда самолет упал и взорвался.

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Силы безопасности уже нашли бортовые самописцы

Самолет разбился и упал на территории поселка. Еще 51 пострадавший – в больнице, большинство из них – солдаты. Силы безопасности Филиппин нашли в зарослях "черные ящики" воздушного судна.

Жертв будут идентифицировать по стоматологическим картам

Сейчас правоохранительные органы занимаются расследованием трагедии. Эксперты будут исследовать бортовые самописцы, а полиция пока допрашивает свидетелей. Сейчас самая важная задача – проанализировать записи разговоров пилотов и диспетчерской башни.Представители военных говорят, что останки погибших придется идентифицировать по стоматологическим картам, ведь тела очень сильно обгорели.

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Что известно о катастрофе: