Введение военного сбора для ФЛП и не только: Гетманцев заявил, что Кабмин готовит законопроект

В Кабинете министров Украины готовят новый законопроект. С его помощью стремятся обеспечить в государственный бюджет дополнительные поступления.

Подробнее об этом рассказал глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в эфире телемарафона, пишет 24 Канал. По его словам, чиновники стремятся для частных предпринимателей ввести военный сбор.

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Стремятся собрать 44 миллиарда гривен

Как отметил Гетманцев, Министерство финансов работает над тем, чтобы увеличить доходы государственного бюджета. Цель – дополнительные 44 миллиарда гривен. Стремятся воплотить это в жизнь благодаря:

увеличению военного сбора;

введению военного сбора для ФЛП, юридических плательщиков единого налога, определенных видов операций, связанных с недвижимостью и ювелирными изделиями.

Народный депутат отметил, что в ведомстве подготовили комплекс предложений. Они позволят собрать 44 миллиардов гривен в бюджет Украины.

И это Кабмин нам предложит как законопроект. Уже в марте ожидаем этот законопроект,

– добавил Гетманцев.

Обратим внимание, что 4 марта Министерство финансов Украины предоставило журналистам план мобилизации дополнительных ресурсов государственного бюджета в 2024 году.

Чтобы государственный бюджет пополнялся дополнительными средствами, в ведомстве стремятся, чтобы военный сбор поступал от ФЛП, плательщиков единого налога и других.

Заметим, что Денис Шмыгаль ранее рассказывал, что Кабмин планирует на оборонные нужды страны предоставлять дополнительное финансирование. Этого удастся достичь благодаря продолжению аудита, а также верификации расходов.

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