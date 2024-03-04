Введение военного сбора для ФЛП и не только: Гетманцев заявил, что Кабмин готовит законопроект
В Кабинете министров Украины готовят новый законопроект. С его помощью стремятся обеспечить в государственный бюджет дополнительные поступления.
Подробнее об этом рассказал глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в эфире телемарафона, пишет 24 Канал. По его словам, чиновники стремятся для частных предпринимателей ввести военный сбор.
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Стремятся собрать 44 миллиарда гривен
Как отметил Гетманцев, Министерство финансов работает над тем, чтобы увеличить доходы государственного бюджета. Цель – дополнительные 44 миллиарда гривен. Стремятся воплотить это в жизнь благодаря:
- увеличению военного сбора;
- введению военного сбора для ФЛП, юридических плательщиков единого налога, определенных видов операций, связанных с недвижимостью и ювелирными изделиями.
Народный депутат отметил, что в ведомстве подготовили комплекс предложений. Они позволят собрать 44 миллиардов гривен в бюджет Украины.
И это Кабмин нам предложит как законопроект. Уже в марте ожидаем этот законопроект,
– добавил Гетманцев.
Обратим внимание, что 4 марта Министерство финансов Украины предоставило журналистам план мобилизации дополнительных ресурсов государственного бюджета в 2024 году.
Чтобы государственный бюджет пополнялся дополнительными средствами, в ведомстве стремятся, чтобы военный сбор поступал от ФЛП, плательщиков единого налога и других.
Заметим, что Денис Шмыгаль ранее рассказывал, что Кабмин планирует на оборонные нужды страны предоставлять дополнительное финансирование. Этого удастся достичь благодаря продолжению аудита, а также верификации расходов.
Где возьмут средства на мобилизацию в Украине
- Во время пресс-конференции премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что Кабмин планирует покрыть дополнительные расходы на нужды ВСУ. Он добавил, что правительство проводит консультации непосредственно с военными в вопросе обеспечения оборонных потребностей.
- Шмыгаля спросили, есть ли варианты, которые позволят найти сотни миллиардов гривен, необходимых на покрытие дополнительных расходов наших военных.
- Премьер напомнил, что в нашем государстве процесс мобилизации продолжается. Он не назвал, сколько еще мобилизуют в ряды ВСУ. Но отметил, что в этом вопросе важно слышать наших защитников. Он также отметил, что в 2024 году 1,7 триллиона гривен заложили в бюджете сектора обороны.