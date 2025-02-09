Об этом 24 Каналу рассказал заместитель командира 9 батальона 3 отдельной танковой Железной бригады Сергей Пономаренко, добавив, что танк остается очень "грозным" оружием. Но с появлением дронов нужно думать о его дополнительной защите.

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На войне надо принимать нестандартные решения

В контексте развития технологий, дронов, танк уже не является таким защищенным средством. Поэтому стоит насущный вопрос обезопасить его РЭБом. Более того, нужно идти дальше и осваивать новые инновационные системы защиты танков от дронов.

Во время боевых действий для того, чтобы поддержать пехоту, надо прибегать к нестандартным решениям и индивидуально подходить к каждой ситуации. Важно, чтобы любая операция планировалась исключительно на той местности, где ее проводят.

Не где-то далеко по картам, а непосредственно там, походив ногами, пообщавшись с пехотой, ты в 90% случаев находишь смельчака, который скажет, что уже ходил в тыл к врагу и знает, какими тропами можно проехать,

– рассказал Сергей Пономаренко.

После взаимодействия с пехотой, другими подразделениями, после планирования на местности – в голову приходят нестандартные, иногда отчаянные решения, которые приносят успех. Например, именно так военному удалось завладеть 4 вражескими танками.

Когда ты работаешь с пехотой, они тебе показывают тропы. Бывает, ты запрыгиваешь к российскому танку, который бросили в серой зоне, а иногда даже за линией обороны врага мы вытаскивали танк. Сначала ты готовишься к его захвату, враг это понимает, пытается попасть, снаряды летят над головой,

– вспомнил заместитель командира батальона.

До сих пор испытывают нехватку снарядов

Подразделение Сергея Пономаренко, иногда мог использовать снаряды для обучения для того, чтобы помочь нашей пехоте. Боевую готовность нужно поддерживать, даже, когда военные в резерве. Учитывая ограниченное количество снарядов, их использовали с "двойным эффектом".

Когда мы отрабатывали стрельбу из закрытых огневых позиций, то в 95 – 100% случаях – это была отработка по врагу,

– отметил военный.

Он добавил, что начиная с 2023 года, со снарядами в Вооруженных Силах есть проблемы. Они нужны в значительно большем количестве.

Когда готовилось контрнаступление на Харьковщине в 2022 году, то для поддержания пехоты, чтобы нарушить боевые ряды врага и разрушить их укреппозиции, использовали около 100 – 120 снарядов в день,

– добавил Сергей Пономаренко.

Если во взводе 3 танка за день отстреливают по 100 снарядов, то не сложно посчитать, что для всех танковых подразделений Вооруженных Сил нужно десятки тысяч снарядов в день. Этого нет.

В 2023 году была информация о производстве снарядов, но говорилось об очень незначительном количестве, которого не хватило бы даже для обеспечения одного батальона в период активных боевых действий.