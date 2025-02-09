Про це 24 Каналу розповів заступник командира 9 батальйону 3 окремої танкової Залізної бригади, Герой України Сергій Пономаренко, додавши, що танк залишається дуже "грізною" зброєю. Але з появою дронів потрібно думати про його додатковий захист.

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На війні треба ухвалювати нестандартні рішення

У контексті розвитку технологій, дронів, танк вже не є таким захищеним засобом. Тому стоїть нагальне питання убезпечити його РЕБом. Ба більше, потрібно йти далі й опановувати нові інноваційними системами захисту танків від дронів.

Під час бойових дій для того, щоб підтримати піхоту, треба вдаватися до нестандартних рішень та індивідуально підходити до кожної ситуації. Важливо, щоб будь-яка операція планувалася виключно на тій місцевості, де її проводять.

Не десь далеко за картами, а безпосередньо там, походивши ногами, поспілкувавшись з піхотою, ти в 90% випадків знаходиш відчайдуха, який скаже, що вже ходив у тил до ворога й знає, якими стежками можна проїхати,

– розповів Сергій Пономаренко.

Після взаємодії з піхотою, іншими підрозділами, після планування на місцевості – в голову приходять нестандартні, іноді відчайдушні рішення, які приносять успіх. Наприклад, саме так військовому вдалося заволодіти 4 ворожими танками.

Коли ти працюєш з піхотою, вони тобі показують стежки. Буває, ти застрибуєш до російського танку, який кинули у сірій зоні, а іноді навіть за лінією оборони ворога ми витягували танк. Спершу ти готуєшся до його захоплення, ворог це розуміє, намагається поцілити, снаряди летять над головою,

– пригадав заступник командира батальйону.

Чи досі відчувають брак снарядів

Підрозділ Сергія Пономаренка, інколи міг використати снаряди для навчання для того, аби допомогти нашій піхоті. Бойову готовність потрібно підтримувати, навіть, коли військові у резерві. Зважаючи на обмежену кількість снарядів, їх використовували з "подвійним ефектом".

Коли ми відпрацьовували стрільбу із закритих вогневих позицій, то в 95 – 100% випадках – це було відпрацювання по ворогу,

– зауважив військовий.

Він додав, що починаючи з 2023 року, зі снарядами у Збройних Силах є проблеми. Вони потрібні у значно більшій кількості.

Коли готувався контрнаступ на Харківщині у 2022 році, то для підтримання піхоти, щоб порушити бойові ряди ворога і зруйнувати їхні укріппозиції, використовували близько 100 – 120 снарядів на день,

– додав Сергій Пономаренко.

Якщо у взводі 3 танки за день відстрілюють по 100 снарядів, то не складно порахувати, що для всіх танкових підрозділів Збройних Сил потрібно десятки тисяч снарядів на день. Цього немає.

У 2023 році була інформація про виробництво снарядів, але мовилось про дуже незначну кількість, якої не вистачило б навіть для забезпечення одного батальйону в період активних бойових дій.