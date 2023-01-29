Потерял ногу под Изюмом: фото военного с новорожденным сыном растрогало сеть

Военный Сергей защищал Украину вблизи Изюма. Там он в бою потерял ногу, однако выжил, вернулся и дождался сыночка.

Как рассказала фотограф Марта Сырко, этот малыш – второй ребенок мужчины. Его жена забеременела, когда началась полномасштабная война.

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Выжил и увидел сына

Мужчина отправился на фронт. Под Изюмом он с собратьями держал оборону больше недели. К сожалению, во время боя вражеский снаряд разорвался возле Сергея, в результате чего он потерял ногу.

Командир сказал брать РПГ и в бой. Он спускался в ров и видел, что танк был далеко, но этой дали хватило, чтобы попасть в нескольких сантиметрах от нашего героя. Снаряд сдетонировал осколками и ударной волной оторвало ногу,

– написала Марта Сырко.

По состоянию на конец января военный находится в клинике на лечении.

Военный Сергей с сыном / Фото с инстаграм-страницы Марты Сырко

Трудно не заметить, что фотографии Сергея и его сына лишь подчеркивают мужество родителей, готовых отдать собственную жизнь ради будущего Украины. Поэтому и пользователи социальной сети выразили свое восхищение: