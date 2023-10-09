42-летний военный Андрей Лубенец имеет ранение ноги, однако сразу бросился спасать тонущего подростка.

Смотрите также Для детей с деоккупированных территорий: харьковчанин издал раскраски с уникальными крепостями

В ставку юношу схватила судорога

Однажды в солнечный день три друга пришли на пруд. 17-летний Давид нырнул в воду и едва доплыл до середины, как его тело свела судорога. Тогда на берегу отдыхало немало людей, но в критический момент почти все они растерялись.

Между тем неподалеку как раз расхаживал свою раненую ногу Андрей Лубенец. Он отбросил палочку и бросился в воду. Защитник сам едва держался на воде, но толкал юношу на берег и не давал уйти под воду.

Он начал кричать помогите-помогите, он так греб, что я сначала подумал, что он играет с ребятами. А потом те двое прыгнули к нему, не доплыли и тоже начали кричать помогите. Я уже тогда пошел к ним, поплыл,

– рассказал военный.

Когда Андрей Лубенец пытался спасти парня, мимо как раз проезжала патрульная полицейская машина. Правоохранители бросились на помощь и в тот момент у подростка остановилось дыхание.

Достал, у него уже были стеклянные глаза, он уже был такого синего цвета, не дышал,

– сказал полицейский Игорь Спивак.

Когда Давида вытащили на берег, смогли реанимировать, после чего доставили в больницу.

Между тем боец находился в состоянии шока – он рассказал, что так жутко ему не было даже во время штурма Александровки на Херсонщине, когда он получил ранение.

Попали в засаду кацапов, разбили нас всерьез. Очень мало осталось в живых после того. Так получилось, что думали, что я там и остался. Мне пришлось самому выползать – я двое с половиной суток добирался до своих. Потом спасли мои ребята, вытащили,

– вспомнил Андрей Лубенец.

В полиции отмечают, что если бы не своевременные действия военного, они бы не успели спасти парня, ведь тот ушел бы под воду.

Подросток Давид – сирота, учится в лицее на машиниста. Он очень благодарен военному и сказал, что после того, как едва не погиб, решил изменить свою жизнь.