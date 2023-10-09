42-річний військовий Андрій Лубенець має поранення ноги, однак одразу кинувся рятувати підлітка, який тонув.

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У ставку юнака схопила судома

Одного сонячного дня троє друзів прийшли на ставок. 17-річний Давид пірнув у воду і ледь доплив до середини, як його тіло звела судома. Тоді на березі відпочивало чимало людей, але в критичний момент майже всі вони розгубилися.

Тим часом неподалік якраз розходжував свою поранену ногу Андрій Лубенець. Він відкинув паличку та кинувся у воду. Захисник сам ледь тримався на воді, але штовхав юнака до берега і не давав піти під воду.

Він почав кричати допоможіть-допоможіть, він так гріб, що я спочатку подумав, що він грається з хлопцями. А потім ті двоє стрибнули до нього, не доплили і також почали кричати допоможіть. Я вже тоді пішов до них, поплив,

– розповів військовий.

Коли Андрій Лубенець намагався врятувати хлопця, повз якраз проїжджала патрульна поліцейська машина. Правоохоронці кинулися на допомогу і в той момент у підлітка зупинилося дихання.

Дістав, в нього вже були скляні очі, він вже був такого синього кольору, не дихав,

– сказав поліцейський Ігор Співак.

Коли Давида витягнули на берег, то змогли реанімувати, після чого доправили у лікарню.

Тим часом боєць перебував у стані шоку – він розповів, що так моторошно йому не було навіть під час штурму Олександрівки на Херсонщині, коли він зазнав поранення.

Потрапили засідку кацапів, розбили нас серйозно. Дуже мало залишилось живих після того. Так вийшло, що напевне думали, що я там і залишився. Мені прийшлося самому виповзати - я дві з половиною доби добирався до своїх. Потім врятували мої хлопці, витягнули,

– пригадав Андрій Лубенець.

У поліції наголошуються що якби не вчасні дії військового, вони б не встигли врятувати хлопця, адже той би пішов під воду.

Підліток Давид – сирота, навчається у ліцеї на машиніста. Він дуже вдячний військовому і сказав, що після того, як ледь не загинув вирішив змінити своє життя.