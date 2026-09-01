Старший сержант роты 24-й бригады Влад рассказал 24 Каналу, как оказался в самом эпицентре событий. Военный как раз находился в отпуске в паре километров от места взрыва, поэтому после первых взрывов сразу отправился на помощь людям.

Как происходила евакуація людей?

Влад вспомнил, что сначала вывез свою семью в более безопасное место, потому что живет недалеко от центральной трассы. После этого он вернулся, чтобы эвакуировать мирных жителей села. На первой проезжей улице ему удалось взять женщину с детьми, а впоследствии к спасению людей присоединился его товарищ-односельчанин.

Многие держатся за свой дом. И нужно объяснять людям, что нельзя так поступать и оставаться в своих домах, когда вокруг все горит,

– подчеркнул военный.

Некоторые местные жители отказывались уезжать из-за шока, однако боец убедил их взять документы и покинуть опасную зону. Вокруг взрывались боеприпасы и бушевал пожар, поэтому оставаться в домах было смертельно опасно.

Сколько семей удалось эвакуировать?

В общей сложности Владу вместе с товарищем удалось эвакуировать три семьи. Защитник отметил, что в тот момент рядом работали и другие люди, и сотрудники ГСЧС, поэтому каждый делал свое дело ради спасения людей, несмотря на то, что вокруг не прекращались взрывы.

Я понимал, какими могут быть последствия, ведь все взрывалось. Однако там оставались живые люди, и их нужно было вытаскивать. Ведь человеческая жизнь – это самое дорогое, что есть. У меня была цель – спасти как можно больше людей,

– поделился старший сержант роты 24-й бригады.

Отметим, что вражеский беспилотник попал в складское здание в селе Мила в Киевской области, вызвав мощный взрыв и повреждения жилых домов. В результате атаки погибли по меньшей мере 38 человек, еще 42 получили ранения. Среди погибших также глава Дмитровской общины Тарас Дидич, который одним из первых прибыл на место происшествия.

Военнослужащий рассказал, как спасал людей во время взрыва в селе Мила: смотрите видео