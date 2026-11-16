Удар по Крымскому мосту: в ВСУ объяснили, почему это поставит под угрозу фронт РФ на Юге

Утром 16 ноября на Крымском мосту во временно оккупированном Крыму остановили движение автотранспорта после очередного удара. Такое перекрытие свидетельствует о реальной угрозе или наличии повреждений на переправе.

Глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире 24 Канала подчеркнул , что остановка транспорта на этой артерии символически неприемлема для Кремля.

Почему остановка движения является показательной

По его словам, если оккупационная администрация публично признает факт атаки, это прямо указывает на ее результативность.

Останавливать движение по мосту после ударов – это довольно символично неприемлемо для Путина и руководства оккупированного Крыма, потому что им придется за это отчитываться. Сам факт, что оккупанты признают удар, свидетельствует об определенной результативности и эффекте,

– подчеркнул Иван Тимочко.

Он отметил, что до переправы способна долететь вся имеющаяся у Украины номенклатура дронов и ракет оперативно-стратегического уровня. Несмотря на то, что объект плотно прикрыт системами противовоздушной обороны, Силы обороны методично наносят необходимые пристрелочные удары.

Последствия для логистики и фронта

Оценивая потенциальное разрушение сооружения, военный отметил, что сроки восстановления будут зависеть от характера повреждений. Если пострадают опоры, восстановить мост будет практически невозможно, тогда как ремонт пролетов может длиться от нескольких недель до месяцев – и только при условии отсутствия повторных атак.

Он добавил, что перевозки через Азовское море с помощью барж, танкеров или авиации не способны в полной мере удовлетворить потребности гражданского населения и военного контингента противника.

Крым рассматривался как центр резервов и пополнения для оккупационных войск на юге Украины. Если лишить врага этой артерии, это нанесет огромный удар по имиджу Путина, а также поставит под угрозу способность войск РФ удерживать позиции на юге и в Приднепровье,

– подытожил глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

Напомним, утром 16 ноября оккупанты заявили об ударе по мосту, поэтому движение автотранспорта временно приостановили.