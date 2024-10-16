Мобилизация в Украине: как проходит воинский учет 17-летних юношей

В Украине происходит всеобщая мобилизация. Поэтому, когда юноше исполнится 17 лет, он должен стать на первичный воинский учет призывников.

Об этом рассказал руководитель сектора мобилизационно-оборонной работы Сумского областного ТЦК и СП Сергей Монукало.

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Как проходит воинский учет 17-летних юношей

Юноши в возрасте от 17 лет до наступления призывного возраста приписываются к призывному участку, который работает во всех районных ТЦК. Преимущественно во всех учебных заведениях берут списки этих юношей – от ноября до декабря проводится основная приписка согласно утвержденным графикам,

– рассказал он.

Монукало подчеркнул, что юноши в возрасте 17 лет проходят военно-врачебную комиссию. После этого им выдают приписное свидетельство, информация из которого будет внесена в базу "Оберіг".

"Это первая стадия к подготовке призывника, которым он является от 18 до 25 лет, который ранее подлежал призыву на срочную службу, но ее приостановили в связи с введением военного положения. После 25 лет эти юноши автоматически подаются на учет военнообязанных", – объяснил представитель ТЦК.

По его словам, если юноша по объективным причинам не приписался к призывному участку и не прошел военно-врачебную комиссию, в течение года ему предоставляется возможность для дописки. Однако, в случае игнорирования этих процедур, это считается нарушением правил воинского учета, за что предусмотрен штраф.

Напомним, что мужчины от 18 до 25 лет, отслужившие или имеющие военную специальность, могут быть мобилизованы.