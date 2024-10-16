Про це розповів керівник сектору мобілізаційно-оборонної роботи Сумського обласного ТЦК і СП Сергій Монукало.

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Як проходить військовий облік 17-річних юнаків

Юнаки віком від 17 років до настання призовного віку приписуються до призовної ділянки, яка працює у всіх районних ТЦК. Переважно у всіх навчальних закладах беруть списки цих юнаків – від листопада до грудня проводиться основна приписка згідно з затвердженими графіками,

– розповів він.

Монукало підкреслив, що юнаки у віці 17 років проходять військово-лікарську комісію. Після цього їм видають приписне свідоцтво, інформація з якого буде внесена до бази "Оберіг".

"Це перша стадія до підготовки призовника, яким він є від 18 до 25 років, який раніше підлягав призову на строкову службу, але її призупинили у зв'язку з запровадженням воєнного стану. Після 25 років ці юнаки автоматично подаються на облік військовозобов'язаних", – пояснив представник ТЦК.

За його словами, якщо юнак через об'єктивні причини не приписався до призовної дільниці і не пройшов військово-лікарську комісію, протягом року йому надається можливість для дописки. Однак, у випадку ігнорування цих процедур, це вважається порушенням правил військового обліку, за що передбачено штраф.

Нагадаємо, що чоловіки від 18 до 25 років, які відслужили або мають військову спеціальність, можуть бути мобілізовані.