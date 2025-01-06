Что нужно знать о воинском учете 17-летних: в ТЦК дали четкое объяснение

Украинцы, которым в 2025 году исполняется 17 лет, должны стать на воинский учет призывников. Для этого юношам нужно обратиться в ТЦК.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне. Отмечается, что тех, кто не сделает это вовремя, ожидает админответственность в виде штрафа.

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Касается ли воинский учет 17-летних мобилизации

Начальник Черкасского областного ТЦК Александр Устименко объяснил, что юноши, которым в год взятия на воинский учет исполняется 17, должны обратиться в ТЦК и СП для постановки на воинский учет призывников.

Органы местного самоуправления, предприятия, учреждения, организации и учебные заведения, независимо от подчинения и формы собственности, ежегодно в сроки и в установленном порядке обязаны подавать в соответствующие районные (городские) ТЦК списки граждан Украины, подлежащих постановке на воинский учет призывников,

– добавил Устименко.

В то же время он отметил, что взятие на воинский учет 17-летних не касается мобилизационных мероприятий.

Важно! Чтобы стать на воинский учет, призывнику нужно лично прибыть в ТЦК в своем населенном пункте и подать необходимые документы. На районные и городские комиссии по вопросам постановки на воинский учет возлагают организацию и проведение медосмотра допризывников и определение их пригодности для военной службы.

Однако, по словам Александра Устименко, некоторым юношам не придется идти в ТЦК, чтобы стать призывником. Он отметил, что данные мужчин, которые будут обращаться в миграционную службу, чтобы оформить украинский или заграничный паспорт, "подтянутся" в реестр "Оберег".

То есть, если допризывник потерял паспорт и планирует получить новый, его поставят на воинский учет автоматически с помощью информации из демографического реестра,

– подытожили в ТЦК.

Стоит отметить, что юношам, которые становятся на учет, проходить ВВК не нужно. Исключением являются призывники в возрасте до 18 лет, которые имеют инвалидность. Они (или их родители, уполномоченные представители) подают на рассмотрение ВВК районного или городского ТЦК документ, подтверждающий наличие заболевания.