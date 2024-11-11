Как происходит воинский учет для 17-летних: в ТЦК рассказали важные нюансы

В Украине ежегодно в течение января – марта осуществляется приписка граждан, которым исполняется 17 лет. Процедуре подлежат все допризывники, проживающие на территории соответствующего района или города.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Винницкого областного ТЦК и СП. Отмечается, что в настоящее время также изучаются деловые, индивидуально-психологические и моральные качества допризывников.

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В ТЦК сделали заявление относительно 17-летних юношей

Согласно постановлению Кабмина, приписка граждан, подлежащих воинскому учету призывников и своевременно не прошедших приписки к призывным участкам, осуществляется в течение года.

Приписка к призывным участкам проводится с целью взятия граждан на воинский учет, определения их количества, степени пригодности к военной службе, установления уровня образовательной подготовки, полученной специальности и уровня физической подготовки,

– говорится в пояснении ТЦК.

Задачей ТЦК является обеспечение призывных комиссий полными и объективными данными для принятия решений о назначении будущих призывников в соответствующие рода войск или военные формирования. Также целью является выявление кандидатов для поступления в военные учебные заведения.

Важно! В ТЦК отметили, что призыв граждан по мобилизации осуществляется только по достижению лицом 25-летнего возраста.