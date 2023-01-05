Трудоустройство и обучение только при взятии на военный учет: какие документы нужны

В 2023 году правительство утвердило новые правила военного учета. Согласно им, призывник, военнообязанный или резервист для трудоустройства или начала обучения должен предоставить свой военно-учетный документ.

Новые правила определяет постановление Кабмина № 1487 от 30 декабря 2022 года об утверждении порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов. Его обнародовали 3 января 2023 года. Подробнее о том, что означают прописанные в постановлении нормы, выяснял 24 канал.

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При каком условии человека возьмут на обучение или работу

Прием на работу (обучение), взятие на персональный военный учет призывников, военнообязанных и резервистов осуществляется только после взятия их на военный учет в районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, органах СБУ, подразделениях Службы внешней разведки,

– говорится в постановлении.

То есть государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации должны проверить наличие военно-учетного документа у лица, принимаемого на работу или обучение.

Военно-учетным документом, который подходит для предъявления, может быть:

удостоверение о приписке к призывному участку – для призывников;

военный билет или временное удостоверение военнообязанного – для военнообязанных;

военный билет – для резервистов.

Кроме того, стать на учет можно через Дию. Тогда достаточно показать военно-учетный документ в электронной форме.

После этого призывник, военнообязанный или резервист, должен подтвердить подписью, что он ознакомлен с правилами военного учета.

Что должны сделать учреждения, берущие на работу или обучение

Государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения или организации в течение семи дней должны сообщить территориальные центры комплектования и социальной поддержки, органы СБУ или подразделения Службы внешней разведки о:

принятие на работу или обучение;

увольнение с работы;

завершение обучения или отчисление студента.

Если территориальные центры комплектования и соцподдержки, органы СБУ или подразделения Службы внешней разведки издают приказ о вызове призывника, резервиста или военнообязанного, то структура, принимавшая его на работу или обучение, увольняющая или отчисляющая должна:

издать приказ или распоряжение об уведомлении призывников, военнообязанных и резервистов;

об уведомлении призывников, военнообязанных и резервистов; сообщить призывнику , резервисту или военнообязанному о том, что он должен прибыть в территориальный центр комплектования;

, резервисту или военнообязанному о том, что он должен прибыть в территориальный центр комплектования; в течение 3 дней отправить копию документа в орган, издавший распоряжение.

Более того, согласно новому постановлению, предоставлять информацию о призывниках, резервистах или военнообязанных должны и центры занятости. Как только в них зарегистрировал соответствующий человек, они должны:

в течение семи календарных дней предоставить информацию о регистрации безработного призывника, резервиста или военнообязанного;

это происходит после получения запроса соответствующего территориального центра комплектования и социальной поддержки.