Кабинет министров Украины усовершенствовал воинский учет 25-летних мужчин и женщин, которые получили образование по медицинской или фармацевтической специальности.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины.

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Как изменились правила воинского учета?

Правительство внесло изменения в положение о ТЦК и СП, утвержденного постановлением КМУ от 23 февраля 2022 года.

Отныне мужчинам, достигшим 25 лет, больше не нужно появляться в ТЦК и СП для изменения своего статуса с призывника на военнообязанного.

В течение 30 дней данные в Единый госреестр будут вноситься автоматически, а таким мужчинам будут присваивать первичное звание – "солдат (матрос) запаса",

– объяснили в Минобороны.

Также теперь учебные заведения обязаны подавать в ТЦК и СП списки женщин с медицинской или фармацевтической специальностью в течение семи дней после выпуска. Ранее эти данные передавали за два месяца до завершения обучения.

К слову, недавно Кабмин также согласовал законопроект, предусматривающий годовую отсрочку от мобилизации для военнообязанных и резервистов в возрасте 18 – 25 лет, которые уже отслужили по контракту во время военного положения.

Сейчас этот документ имеет статус законопроекта – впереди рассмотрение в парламенте, голосование и подпись президента.