Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони України.

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Як змінилися правила військового обліку?

Уряд вніс зміни до положення про ТЦК та СП, затвердженого постановою КМУ від 23 лютого 2022 року.

Відтепер чоловікам, які досягли 25 років, більше не потрібно з'являтись в ТЦК та СП для зміни свого статусу з призовника на військовозобов'язаного.

Упродовж 30 днів дані до Єдиного держреєстру вноситимуться автоматично, а таким чоловікам присвоюватимуть первинне звання – "солдат (матрос) запасу",

– пояснили в Міноборони.

Також тепер заклади освіти зобов'язані подавати до ТЦК та СП списки жінок із медичною або фармацевтичною спеціальністю протягом семи днів після випуску. Раніше ці дані передавали за два місяці до завершення навчання.

До слова, нещодавно Кабмін також погодив законопроєкт, що передбачає річну відстрочку від мобілізації для військовозобов'язаних і резервістів віком 18 – 25 років, які вже відслужили за контрактом під час воєнного стану.

Наразі цей документ має статус законопроєкту – попереду розгляд у парламенті, голосування та підпис президента.