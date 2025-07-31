Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони України.
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Які зміни запровадив Кабмін?
Уряд ухвалив постанову "Про внесення до деяких постанов Кабінету Міністрів України змін щодо окремих питань ведення військового обліку та призову громадян під час мобілізації". Відтепер чоловікам, які досягли 25 років, більше не потрібно з'являтись в ТЦК та СП для зміни свого статусу з призовника на військовозобов'язаного.
Це відбуватиметься автоматично. Упродовж 30 днів працівники ТЦК самостійно вноситимуть зміни до Єдиного держреєстру, змінюватимуть статус та одночасно надаватимуть таким чоловікам первинне звання — "солдат (матрос) запасу".
Крім цього, ухвалений документ передбачає:
- автоматичне взяття на військовий облік жінок з медичною освітою без їх особистої присутності;
- надсилання повісток рекомендованими листами з описом вкладення та повідомленням про вручення на адресу проживання;
- формування поіменних списків засобами системи "Оберіг" для організації відправки команд під час призову на військову службу.
Нагадаємо, що представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук раніше повідомляв, що був схвалений законопроєкт, яким передбачається річна відстрочка від мобілізації для військовозобов'язаних і резервістів віком 18 – 25 років. Мовиться про громадян, які відслужили за контрактом під час воєнного стану.