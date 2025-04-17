17-летние должны стать на учет в ТЦК, иначе штраф: когда истекает срок

Граждане Украины мужского пола, которым в 2025 году исполняется 17 лет, должны стать на воинский учет призывников. Дедлайн истекает чуть более чем через три месяца.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Житомирский областной ТЦК.

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Военный учет для юношей 17 лет: что известно

Так, ребята, которым в этом году исполнилось или исполняется 17 лет, должны стать на воинский учет в период с 1 января по 31 июля 2025 года.

Это можно сделать как онлайн, через приложение Резерв+, уточнив персональные данные в электронном кабинете, так и лично – в районном (городском) ТЦК с представлением необходимых документов.

Чтобы стать на воинский учет, нужны следующие документы:

Паспорт гражданина Украины

Выписка из реестра территориальной общины

Справка ВПЛ (для внутренне перемещенных лиц)

Свидетельство о рождении

Идентификационный код

Документ об образовании

Справка с места учебы/работы (при наличии)

4 фотографии (35×45 мм)

Если технически невозможно получить информацию электронным путем, документы нужно подать лично.

Если лицо не стало на воинский учет вовремя, то исправить ошибку в дальнейшем возможно только после личного прибытия в ТЦК и СП. Однако за нарушение воинского учета предусмотрен штраф – от 17 000 до 25 500 гривен.

В то же время от обязанности стать на воинский учет освобождаются граждане, которые отбывают наказание в местах лишения свободы или находятся на принудительном медицинском лечении.