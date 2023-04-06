Военный учет для женщин: какие категории не подлежат мобилизации

С 2026 года Украину ожидают изменения в постановке на военный учет, которые будут касаться женщин. В то же время заметим, что будут существовать категории, не подлежащие мобилизации.

Пролить свет на эту тему помог адвокат адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак. Он рассказал, какие категории женщин не подлежат мобилизации.

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Сразу же напоминаем, что к 2026 году женщины определенных специальностей должны встать на военный учет. Если они этого не сделают, то начиная с 2027 года у них не будет возможности получить работу по специальности, которую они получили.

Категории женщин, не подлежащих мобилизации

Эти категории, отметил юрист, прописаны в статье 23 Закона Украины "Об общей подготовке и мобилизации". Речь идет о женщинах:

признанных лицами с инвалидностью;

которые содержат трех или более детей младше 18 лет;

самостоятельно воспитывающих ребенка или в возрасте до 18 лет;

у которых на воспитании ребенок с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

содержащих совершеннолетнего ребенка, у которого инвалидность I или II группы;

имеющих мужчину или одного из своих родителей или родителей мужчины с инвалидностью I или II группы.

В этом материале можно ознакомиться с перечнем профессий. Если у женщины одна из них, то ей необходимо будет к 2026 году стать на военный учет.

Будут ли повестки посылать через мессенджеры

На этот вопрос ответил Министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Прежде всего, следует понимать, что соответствующую инициативу озвучил член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский. Таким образом он стремился урегулировать вручение приглашений в ТЦК СП для вынужденно перемещенных лиц, которые проживают не по адресу регистрации.

Федоров заметил, что ввести эту систему невозможно. Прежде всего потому, что в Украине отсутствует качественный реестр военнообязанных. Да и к идентификатору реестра не привязан номер телефона, прошедший верификацию.

А у нас нет верификации номера телефона и человека в государстве. Я даже не говорю сейчас о Конституции и постановлениях. Чисто технически это невозможно сделать условно в этом году,

– сказал министр.

И поскольку это не могут делать с помощью мессенджеров или других альтернативных способов, в Украине продолжают вручать повестки физически. Их могут выписать как на улице, так и в других местах. Как уверяют представители военкоматов, большинство этих повесток – приглашение для актуализации личных данных и они не предполагают немедленного отправления на фронт.