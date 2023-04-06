Пролити світло на цю тему допоміг юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак. Він розповів, які категорії жінок не підлягають мобілізації.

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Відразу ж нагадуємо, що до 2026 року жінки певних спеціальностей повинні стати на військовий облік. Якщо вони цього не зроблять, то починаючи з 2027 року не матимуть можливості отримати роботу за фахом, який вони здобули.

Категорії жінок, які не підлягають мобілізації

Ці категорії, зауважив юрист, прописані у статті 23 Закону України "Про загальну підготовку та мобілізацію". Йдеться про:

визнаних особами з інвалідністю;

які утримують трьох або більше дітей віком до 18 років;

котрі самостійно виховують дитину або кількох віком до 18 років;

у котрих на вихованні дитина з інвалідністю віком до 18 років;

котрі утримують повнолітню дитину, у котрої інвалідність І або ІІ групи;

котрі мають чоловіка або одного зі своїх батьків чи батьків чоловіка з інвалідністю І чи ІІ групи.

У цьому матеріалі можна ознайомитися з переліком професій. Якщо в жінки одна з них, то їй необхідно буде до 2026 року стати на військовий облік.

Чи надсилатимуть повістки через месенджери

На це питання відповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Передовсім слід розуміти, що відповідну ініціативу озвучив член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Федір Веніславський. Таким чином він прагнув врегулювати вручення запрошень до ТЦК СП для вимушено переміщених осіб, котрі мешкають не за адресою реєстрації.

Федоров зауважив, що запровадити цю систему неможливо. Передовсім тому, що в Україні відсутній якісний реєстр військовозобов'язаних. Та й до ідентифікатора реєстру не прив'язаний номер телефона, який пройшов верифікацію.

А у нас немає верифікації номера телефону та особи в державі. Я навіть не говорю зараз про Конституцію та постанови. Чисто технічно це неможливо зробити умовно в цьому році,

– сказав міністр.

Й оскільки це не можуть робити з допомогою месенджерів або інших альтернативних способів, в Україні продовжують вручати повістки фізично. Їх можуть виписати як на вулиці, так і в інших місцях. Як запевняють представники військкоматів, більшість цих повісток – запрошення для актуалізації особистих даних і вони не передбачають негайне вирушення на фронт.