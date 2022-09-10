Даже к тем женщинам, профессии которых необходимы армии, должен быть добровольный подход

Военный учет будет добровольным для всех профессий. На это есть несколько оснований, поэтому в Минобороны и Генштабе это поддерживают.

Заместитель министра минобороны Анна Маляр во время брифинга объяснила, почему в Украине не планируют вводить обязательный военный учет для женщин.

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Почему учет не может быть обязательным

В контексте родительских обязанностей важно, чтобы один из родителей имел возможность выезда за границу, чтобы в случае опасности вывезти ребенка в безопасное место. Если и мужчина, и женщина будут на военном учете – сделать это невозможно.

Следовательно, в Украине выезд женщин не ограничен и не будет ограничен с 1 октября, подчеркнула Маляр.

А вот в отношении профессий Маляр напомнила, что Генштаб официально заявлял, что в настоящее время достаточно женщин состоят на учете.

"По состоянию на сегодняшний день они не нуждаются в увеличении количества женщин, которые находятся на военном учете и профессии, которые сегодня необходимы. Речь о: медицине, пищевых специальностях и радиоэлектронике", - добавила Маляр.

В то же время, война это всегда динамика.

Что касается подхода, то Генштаб и Минобороны занимают общую позицию – военный учет для женщин должен быть добровольным,

– подчеркнула Анна Маляр.

Кратко о дискуссиях относительно того, должен ли быть учет обязательным

Еще в марте Верховная рада приняла новый Закон, согласно которому перечень военно-учетных специальностей формирует Генштаб Вооруженных сил Украины и Министерство обороны Украины.

В Минобороны говорят, что делают все возможное для того, чтобы с 1 октября никакой обязательной постановки на учет женщин, профессии которых находятся в перечне военно-учетных специальностей, не было.

В настоящее время Верховная Рада рассматривает предложения от Минобороны, ведь только совет может разрабатывать и одобрять законопроекты.

Впрочем, уже точно известно, что военнообязанные женщины с 1 октября могут стать на учет, если будут иметь такое желание. Речь идет о женщинах, получивших профессию по 14 специальностям.

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