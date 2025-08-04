Недавно Кабмин принял решение об автоматической постановке на воинский учет женщин с медицинским или фармацевтическим образованием. Встал вопрос о том, повлияет ли это нововведение на возможность таких гражданок пересекать границу.

В Украине запрещен выезд за границу только для военнообязанных мужчин от 18 до 60 лет. Между тем военнообязанные женщины могут покидать Украину. Об этом в комментарии "УНИАН" заявил адвокат юридической компании Investment Service Ukraine Владимир Пищида, передает 24 Канал.

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Смогут ли женщины-медики выезжать за границу?

Юрист заверил, что автоматическая постановка женщин-медиков на воинский учет не повлияет на их право выехать за границу.

Те женщины-медики, кто уже к этому времени встали и состояли на учете могли и могут пересекать границу Украины. Никаких изменений в связи с новым решением Кабмина в этом вопросе не произошло.

Заметим, что нововведения не освобождает медиков от обязанности появиться в ТЦК.

Женщины с медицинским и фармацевтическим образованием должны стать на воинский учет в ТЦК в течение 60 дней после окончания обучения или трудоустройства, иначе их могут объявить в розыск и привлечь к административной ответственности.