Рада думает об обязательном военном учете только для женщин-медиков, – Вениславский

Верховная рада может сделать военный учет обязательным только для женщин-медиков. В то же время продолжаются дискуссии и по другим специальностям.

Женщин-медиков могут обязать становиться на учет

Об этом сообщил народный депутат, член Комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. По его словам, в ближайшие дни будут внесены изменения в последний приказ Минобороны.

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Пока же идут дискуссии, какие именно военно-учетные специальности будут обязательными. Ключевое в дискуссии – делать учет для женщин обязательным или по желанию.

Верховная Рада рассмотрит проект закона, который предложил и поддержал профильный Комитет о постановке на военный учет. Предлагается вариант обязательного учета для женщин-медиков. Что касается других ВОС, они будут носить исключительно добровольный характер,

– сказал Федор Вениславский.

Депутат подчеркнул, что негативных последствий с 1 октября ожидать не стоит. Кроме того, никаких проблем нет, если женщина добровольно хочет поступить на военную службу.

Справка! В марте Верховная рада приняла новый Закон, согласно которому перечень военно-учетных специальностей формирует Генштаб Вооруженных сил Украины и Министерство обороны Украины.

В Минобороны в свою очередь заявили, что делают все возможное для того, чтобы с 1 октября никакой обязательной постановки на учет женщин, профессии которых находятся в перечне военно-учетных специальностей, не было.

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