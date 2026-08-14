Военный учет онлайн: работодатели смогут обновлять данные сотрудников через Дию

Военный учет работников теперь можно проводить в онлайн-формате. Компании смогут получать актуальные данные из реестра "Оберег", обновлять информацию о работниках и проводить итоговую сверку на портале Дия.

Об этом 13 августа сообщили Министерство обороны Украины и сервис Дия

Как работает онлайн-учет работников в вооруженных силах?

Услуга военного учета работников онлайн доступна юридическим лицам и их обособленным подразделениям.

Чтобы воспользоваться ею, необходимо авторизоваться на портале "Дія" как юридическое лицо. Для входа понадобится электронный ключ из ЕГРПОУ.

Далее:

необходимо выбрать нужную услугу, просмотреть или обновить данные,

подписать их КЭП – и "Дія" передаст информацию в реестр "Оберіг",

после обработки результат поступит на вашу электронную почту.

Подробное объяснение о предоставлении новой услуги: смотрите видео

В ведомстве уточнили, что через портал "Дія" можно сообщить о приеме работника на работу или увольнении, смене фамилии и смене места жительства.

Если информация подана онлайн, дублировать ее на бумаге не нужно,

– отметили в Минобороны.

Отмечается, что сведения о приеме на работу или увольнении после проверки обновляются в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов в течение 72 часов.

Напомним, СМИ сообщали, что бронирование работников от мобилизации через приложение "Дія" могут приостановить. Связано это может быть с обновлением механизма определения критически важных предприятий.