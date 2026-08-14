Про це 13 серпня повідомило Міноборони України та сервіс Дія.

Як працює військовий облік працівників онлайн?

Послуга військового обліку працівників онлайн доступна юридичним особам та їхнім відокремленим підрозділам.

Щоб скористатися нею, потрібно авторизуватися на порталі Дія як юридична особа. Для входу знадобиться електронний ключ із ЄДРПОУ.

Далі:

Необхідно обрати потрібну послугу, переглянути або оновити дані,

підписати їх КЕП – і Дія передасть інформацію до реєстру "Оберіг",

після опрацювання результат надійде на вашу електронну пошту.

Детальне пояснення про надання нової послуги: дивіться відео

У відомстві уточнили, що через портал Дія можна повідомити про прийняття працівника на роботу або звільнення, зміну прізвища та зміну місця проживання.

Якщо інформацію подано онлайн, дублювати її на папері не потрібно,

– зауважили в Міноборони.

Зазначається, що відомості про прийняття на роботу або звільнення після перевірки оновлюються в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів протягом 72 годин.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що бронювання працівників від мобілізації через Дію можуть призупинити. Пов'язано це може бути з оновленням механізму визначення критично важливих підприємств.