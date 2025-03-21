Правительство рассмотрит упрощенную постановку на воинский учет украинцев за рубежом

Многие украинцы выехали за границу из-за начала полномасштабного вторжения и находились там и до этого. Правительство рассмотрит процедуру упрощения постановки на воинский учет.

Заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Верещук рассказала, что на рассмотрение Правительства внесен проект изменений в Постановление №932, который упрощает постановку на воинский учет украинцев за рубежом. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ее сообщение в телеграмме.

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Что предусматривает постановление

По ее словам, такое решение позволит консульствам и отделениям ГП "Документ" выдавать паспорта и другие документы десяткам тысяч наших граждан, которые находятся за пределами Украины.

Спасибо ГМС, Минобороны и Секретариату Кабмина за оперативную наработку нормативных изменений,

– подытожила она.

Ранее стало известно, что Минобороны Украины готовит проект постановления, которое позволит украинцам за рубежом в возрасте от 18 до 60 лет становиться на воинский учет дистанционно.

Решение принято на межведомственном совещании, и сейчас такая возможность доступна только для граждан в возрасте от 18 до 25 лет.