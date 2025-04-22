Военный учет до 18 лет: когда нужно идти в ТЦК и что следует знать призывникам

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. В 16 лет юноши должны стать на воинский учет.

Когда нужно идти в ТЦК, что следует знать о воинском учете и с какого возраста лицо приобретает статус призывника – сообщает 24 Канал.

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Когда нужно становиться на воинский учет

Прежде всего стоит заметить, что с 5 января 2023 года действует новый "Порядок организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов". Согласно ему, учреждения, организации и ТЦК ведут учет призывников, военнообязанных и резервистов.

Его могут проводить по месту жительства (ТЦК или органы самоуправления села или поселка), по месту работы (работодатель), в украинских дипломатических учреждениях (в случае выезда за границу).

При этом вручаются такие документы, как приписное свидетельство, временное удостоверение военнообязанного или военный билет.

Становиться на воинский учет нужно в 16 лет в год наступления 17. Для этого необходимо предоставить ТЦК по месту жительства учетные персональные данные, а также сдать анализы и пройти ВВК. Заметим, что до 17 лет мужчины получают статус допризывников, а уже в 17 – приобретают статус призывников.

Добавим, что базовая общевойсковая подготовка проводится с 18 до 27 лет. Именно во время этого возраста мужчины, которые стоят на воинском учете, считаются призывниками. После того, как мужчина пройдет БОВП на военной кафедре или закончит обучение курсантом ВВУЗов, он переводится на службу в запас и получает статус военнообязанного.

Для постановки на воинский учет военнообязанных лицо проходит ВВК, сдает приписное свидетельство и получает военный билет или временное удостоверение военнообязанного.

Отметим, что постановка на воинский учет обязательна по месту жительства в случае изменения административных единиц, то есть переезда в другой город, область или за границу. В таком случае в течение семи дней необходимо лично прибыть в ТЦК по новому месту жительства или в дипломатическую службу.

В то же время воинский учет женщин предусматривает, что необходимые данные для постановки передают ВУЗы в ТЦК, на территории которого находится заведение. Женщины получают временное удостоверение военнообязанного, с которым становятся на учет в ТЦК по месту жительства.

Заметим, что за нарушение правил воинского учёта предусмотрено наказание в виде штрафа от 17 000 до 25 500 гривен. При определенных условиях предусмотрена также уголовная ответственность.