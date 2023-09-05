Военный учет женщин с 1 октября: кого именно он касается

5 сентября 2023, 08:39
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Уже с 1 октября часть женщин в Украине должна становиться на военный учет. Впрочем, это еще не значит мобилизацию.

Кто именно из женщин должен стать на соответствующий учет, закреплено в Законе Украины "О воинской обязанности и военной службе". Об этом пишет 24 Канал.

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Что нужно знать о военном учете женщин

Так, в части 11 статьи 1 этого Закона указано: "Женщины, которые пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту и окончили учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего или высшего образования и получили медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат взятию на военный учет военнообязанных".

Кроме того, закреплено, что все другие женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Минобороны, и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, берутся на военный учет только по собственному желанию.

Список таких профессий утвержден Приказом № 313. В частности, речь идет о женщинах юристах, психологах, ветеринарах, бухгалтерах, программистах, работницах банковской системы и так далее.

Если открыть указанный перечень, то женщины большинства профессий подлежат взятию на военный учет, но по их желанию,
отметила адвокат Марина Бекало.

Обратите внимание! Ранее юрист Владислав Юрчак рассказал, что 30 декабря 2022 года Кабинет Министров одобрил "Порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов". Он предусматривает переходный период сроком 3 года для женщин с медицинской специальностью.

Таким образом, начиная с 2026 года они будут поставлены на военный учет. Женщины, которые нарушат это требование, не смогут трудоустроиться по специальности уже с начала 2027.

Автор: Юлія Лобурак