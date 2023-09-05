Военный учет женщин с 1 октября: кого именно он касается

Уже с 1 октября часть женщин в Украине должна становиться на военный учет. Впрочем, это еще не значит мобилизацию.

Кто именно из женщин должен стать на соответствующий учет, закреплено в Законе Украины "О воинской обязанности и военной службе". Об этом пишет 24 Канал.

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Что нужно знать о военном учете женщин

Так, в части 11 статьи 1 этого Закона указано: "Женщины, которые пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту и окончили учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего или высшего образования и получили медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат взятию на военный учет военнообязанных".

Кроме того, закреплено, что все другие женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Минобороны, и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, берутся на военный учет только по собственному желанию.

Список таких профессий утвержден Приказом № 313. В частности, речь идет о женщинах юристах, психологах, ветеринарах, бухгалтерах, программистах, работницах банковской системы и так далее.

Если открыть указанный перечень, то женщины большинства профессий подлежат взятию на военный учет, но по их желанию,

– отметила адвокат Марина Бекало.

Обратите внимание! Ранее юрист Владислав Юрчак рассказал, что 30 декабря 2022 года Кабинет Министров одобрил "Порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов". Он предусматривает переходный период сроком 3 года для женщин с медицинской специальностью.

Таким образом, начиная с 2026 года они будут поставлены на военный учет. Женщины, которые нарушат это требование, не смогут трудоустроиться по специальности уже с начала 2027.