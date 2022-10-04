Воинский учет женщин: смогут ли украинки свободно выезжать за границу

Из-за вероятности введения обязательного военного учета для женщин определенных специальностей в информационном пространстве появилось немало предположений о запрете на выезд из Украины для военнообязанных женщин.

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Согласно законодательству, военнообязанные могут выезжать за границу при определенных обстоятельствах. К примеру, выезжать смогут женщины:

на содержании которых трое и более детей в возрасте до 18 лет,

на иждивении которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II групп.

мамы-одиночки, самостоятельно воспитывающие несовершеннолетнего ребенка,

родители, опекуны, усыновители, имеющие ребенка с инвалидностью или усыновленного ребенка в возрасте до 18 лет.

Но, как рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, никакого запрета на выезд для женщин не будет.

Есть определенные ограничения для военнообязанных мужчин. Почему-то разгоняют информацию, что это касается женщин или девушек. Пока таких ограничений нет и не стоит вопрос, чтобы их создавать,

– заметила Маляр.

Поэтому пока об общей мобилизации и даже об обязательном военном учете для женщин говорить рано, ведь, несмотря на законодательные инициативы, до сих пор не разработан детальный план, как это все должно происходить. Поэтому женщины могут направляться в военкоматы не принудительно, а по собственному желанию, кроме тех, кто имеет медицинские специальности.

С 1 октября женщины ряда специальностей должны были стать на военный учет в обязательном порядке. Но Минобороны решило перенести эту процедуру еще на год. В то же время адвокат АО "ASA GROUP" Валерий Ефремов объяснил, что женщинам-предпринимателям следует волноваться меньше всех.

Дело в том, что законодательство не предусматривает обязанности ФЛП заниматься военным учетом, в отличие от предприятий. Сам факт регистрации женщины как предпринимателя и ведения хозяйственной деятельности по определенным видам экономической деятельности не обязывает ее проходить процедуру взятия на военный учет,

– объяснил адвокат.

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