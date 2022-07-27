Должны ли студентки становиться на военный учет: пояснение юриста

Еще в прошлом году Минобороны издало приказ, обязывающий отдельные категории женщин становиться на военный учет. С 1 октября сделать это должны представительницы профессий, связанных с военно-учетными специальностям.

В условиях полномасштабной войны россии против Украины и общей мобилизации населения военный учет женщин стал темой дискуссий, а иногда – спекуляций. Адвокат Андрей Новак объяснил, должны ли становиться на учет, в частности, украинские студентки.

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Должны ли студентки становиться на военный учет с 1 октября

По словам юриста, в приказе Министерства обороны Украины "О военном учете женщин" от 11 октября 2021 года никаким образом не указано, нужно ли становиться на учет, если лицо женского пола находится в процессе обучения и еще не получило специальность, однако уже работает по одной из специальностей, которая подлежит обязательному учету.

Пока у студентки нет диплома, у нее нет специализации и профессии. Соответственно, она не может подпадать под этот список. Но если студентка хочет, то может взять справку из университета о специализации и стать на учет по собственному желанию.

– объяснил эксперт.

Кроме того, адвокат отметил, что студентку не могут принудительно мобилизовать. Пока на время обучения у нее есть отсрочка. Ее могут взять в армию исключительно добровольно, если медицинская комиссия сочтет годной к службе.

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Напомним, что на военный учет с 1 октября этого года необходимо становиться женщинам, имеющим следующие специальности и/или профессии :

химия, химические технологии и инженерия;

биология;

телекоммуникации и радиотехника;

инженерия программного обеспечения, компьютерные науки, информационные системы и технологии, компьютерная инженерия, системный анализ, кибербезопасность, микро- и наносистемная техника, автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии;

метрология и информационно-измерительная техника;

география, астрономия, науки о Земле, физика;

пищевые технологии, разработка производства и переработки продукции животноводства;

обеспечение войск, вооружение и военная техника; технологии легкой промышленности;

физическая терапия, эрготерапия, медицинская и психологическая реабилитация, общественное здоровье, физическая реабилитация, промышленная фармация, санитария и экспертиза;

стоматология, медицина, медсестринство, фармация, технологии медицинской диагностики и лечения;

биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерия;

ветеринарная медицина; ветеринарная гигиена;

учет и налогообложение, маркетинг, менеджмент, предпринимательство, экономика, деньги, банковское дело и страхование;

издательство и полиграфия;

психология, социальная работа, социальное обеспечение.

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