В умовах повномасштабної війни росії проти України та загальної мобілізації населення військовий облік жінок став темою дискусій, а інколи – спекуляцій. Адвокат Андрій Новак пояснив, чи повинні ставати на облік, зокрема, українські студентки.
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Чи зобов'язані студентки ставати на військовий облік з 1 жовтня
За словами юриста, у наказі Міністерства оборони України щодо військового обліку жінок від 11 жовтня 2021 року жодним чином не вказано, чи потрібно ставати на облік, якщо особа жіночої статі перебуває у процесі навчання й ще не отримала фах, проте вже працює за однією зі спеціальностей, які підлягають обов'язковому обліку.
Поки у студентки немає диплома, у неї немає спеціалізації і професії. Відповідно, вона не може підпадати під цей перелік. Але якщо студентка хоче, вона може взяти довідку з університету про її спеціалізацію і стати на облік за власним бажанням,
– пояснив експерт.
Крім того, адвокат зауважив, що студентку не можуть примусово мобілізувати, поки на період навчання у неї є відтермінування. Її можуть взяти до війська винятково добровільно, якщо медична комісія визнає її придатною до служби.
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Нагадаємо, що на військовий облік з 1 жовтня цього року необхідно ставати жінкам, які мають такі спеціальності та/або професії:
- хімія, хімічні технології та інженерія;
- біологія;
- телекомунікації та радіотехніка;
- інженерія ПО, комп'ютерні науки, інформаційні системи та технології, комп'ютерна інженерія, системний аналіз, кібербезпека, мікро- та наносистемна техніка, автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології;
- метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка;
- географія, астрономія, науки про Землю, фізика;
- харчові технології, технологія виробництва і переробки продукції тваринництва;
- забезпечення військ, озброєння та військова техніка, технології легкої промисловості;
- фізична терапія, ерготерапія, медична та психологічна реабілітація, громадське здоров'я, фізична реабілітація, промислова фармація, санітарія й експертиза;
- стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування;
- біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія;
- ветеринарна медицина, ветеринарна гігієна;
- облік і оподаткування, маркетинг, менеджмент, підприємництво, економіка, фінанси, банківська справа та страхування;
- видавництво та поліграфія;
- психологія, соціальна робота, соціальне забезпечення.
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