В умовах повномасштабної війни росії проти України та загальної мобілізації населення військовий облік жінок став темою дискусій, а інколи – спекуляцій. Адвокат Андрій Новак пояснив, чи повинні ставати на облік, зокрема, українські студентки.

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Чи зобов'язані студентки ставати на військовий облік з 1 жовтня

За словами юриста, у наказі Міністерства оборони України щодо військового обліку жінок від 11 жовтня 2021 року жодним чином не вказано, чи потрібно ставати на облік, якщо особа жіночої статі перебуває у процесі навчання й ще не отримала фах, проте вже працює за однією зі спеціальностей, які підлягають обов'язковому обліку.

Поки у студентки немає диплома, у неї немає спеціалізації і професії. Відповідно, вона не може підпадати під цей перелік. Але якщо студентка хоче, вона може взяти довідку з університету про її спеціалізацію і стати на облік за власним бажанням,

– пояснив експерт.

Крім того, адвокат зауважив, що студентку не можуть примусово мобілізувати, поки на період навчання у неї є відтермінування. Її можуть взяти до війська винятково добровільно, якщо медична комісія визнає її придатною до служби.

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Нагадаємо, що на військовий облік з 1 жовтня цього року необхідно ставати жінкам, які мають такі спеціальності та/або професії:

хімія, хімічні технології та інженерія;

біологія;

телекомунікації та радіотехніка;

інженерія ПО, комп'ютерні науки, інформаційні системи та технології, комп'ютерна інженерія, системний аналіз, кібербезпека, мікро- та наносистемна техніка, автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології;

метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка;

географія, астрономія, науки про Землю, фізика;

харчові технології, технологія виробництва і переробки продукції тваринництва;

забезпечення військ, озброєння та військова техніка, технології легкої промисловості;

фізична терапія, ерготерапія, медична та психологічна реабілітація, громадське здоров'я, фізична реабілітація, промислова фармація, санітарія й експертиза;

стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування;

біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія;

ветеринарна медицина, ветеринарна гігієна;

облік і оподаткування, маркетинг, менеджмент, підприємництво, економіка, фінанси, банківська справа та страхування;

видавництво та поліграфія;

психологія, соціальна робота, соціальне забезпечення.

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