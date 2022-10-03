Подлежат ли военному призыву женщины, окончившие специализированные курсы
В Украине отсрочили воинский учет для женщин и сделали его необязательным. Однако это касается не всех женщин.
Обязательный воинский учет по закону, предусмотрен для женщин с медицинским образованием и/или специальностью. Для других военно-учетных специальностей учет будет добровольным, сообщает 24 канал.
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Представительницы каких профессий могут стать на воинский учет
Согласно законодательству женщины, получившие следующее образование или специальность, могут добровольно встать на воинский учет:
- химия, химические технологии, биология, инженерия;
- телекоммуникация и радиотехника;
- компьютерные науки; инженерия программного обеспечения;
- метрология и информационно-измерительная техника;
- науки о Земле, география, физика и астрономия;
- пищевые технологии, технология производства и переработки продукции животноводства;
- обеспечение войск, вооружение и военная техника; технологии легкой промышленности;
- физическая терапия, эрготерапия, медицинская и психологическая реабилитация, общественное здоровье, физическая реабилитация, промышленная фармация, санитария и экспертиза;
- стоматология, медицина, медсестринство, фармация, технологии медицинской диагностики и лечения;
- биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерия;
- ветеринарная медицина; ветеринарная гигиена;
- учет и налогообложение, маркетинг, менеджмент, предпринимательство, экономика, деньги, банковское дело и страхование;
- издательство и полиграфия;
- психология, социальная работа, социальное обеспечение.
Адвокат Валерий Ефремов объяснил, что в контексте определения того, подлежит ли женщина под воинский учет, должны определять по полученной в лицензированном учебном заведении специальности, а не по пройденным спецкурсам.
Стоит отметить, что для целей воинского учета учитывается только то образование, которое женщина получила в лицензированном учебном заведении (колледж, институт, университет) и получила документ об образовании государственного образца. Факт прохождения разного рода курсов (по программированию, косметологии и т.п.) не создает обязанности взятия женщины на воинский учет,
– объяснил Ефремов.
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