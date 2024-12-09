В Турции разбился военный вертолет: есть погибшие, среди которых – бригадный генерал
В турецком городе Испарта разбился военный вертолет. Известно, что в результате этого есть 6 погибших, среди которых бригадный генерал.
Катастрофа произошла в понедельник, 9 декабря. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью местного губернатора телеканалу NТV.
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В Турции разбился военный вертолет
В турецком городе Испарта разбился военный вертолет, в результате чего погибли 6 человек.
Как говорится в сообщении телеканала, это произошло во время учебно-тренировочного полета двух вертолетов школы армейской авиации. Они столкнулись в воздухе в районе Кечиборлу города Испарта.
В результате аварии один из вертолетов разбился. В нем находились шестеро военных, один из которых был бригадным генералом.
Добавим, что губернатор города в эфире телеканала TRT News сообщил, что второй из вертолетов смог приземлиться.
В Турции разбился военный вертолет: смотрите видео