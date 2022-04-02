Военный ВСУ попал в плен оккупантов на Сумщине
Источник:телеграм Дмитрия Живицкого
Российские оккупанты взяли в плен военного Вооруженных Сил Украины. Российские военные захватили украинского защитника на Сумщине.
Оккупанты прислали сообщение матери пленника
Об этом в своем телеграме сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий. Он отметил, что 1 апреля стало известно, что военный ВСУ в плену.
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Живицкий рассказал, что украинский защитник долгое время не выходил на связь с родными. После этого оккупанты написали его матери, что взяли ее сына в плен.
Вчера стало известно, что в российский плен попал военный Вооруженных Сил Украины. В течение долгого времени парень не выходил на связь с родными, а вчера его матери поступило видео в вайбере, что сына захватили в плен.
– написал Живицкий.
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