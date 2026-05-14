Россияне были в метре от нас, – военный рассказал, как впятером держали село под Покровском

На Покровском направлении неоднократно случались близкие контактные бои с врагом. Иногда уже была мысль, что придется использовать ножи.

Военный Владимир с позывным HI-FI рассказал 24 Каналу о своем боевом пути. В частности, в 2024 году его группа снайперов находилась полтора месяца на Курщине. Потом их перебросили на Покровское направление, где были особенно жесткие бои.

Что происходило на Покровском направлении?

По словам военного, его группу перебросили под село Цукурино, которое находилось под контролем Сил обороны. Тогда пришлось впятером держать оборону села в течение шести дней.

Впоследствии задача изменилась. Поступила задача пройти на первые две улицы села, чтобы закрепить его за собой. Тогда говорили, что в населенном пункте никого нет. Но получилось по-другому.

Мы зашли туда ночью. А уже утром на нас пошли штурмы. Две атаки мы отбили. Был прямой контакт от 1 до 5 метров. Думали переходить на ножи. Оружие тогда мешало между домами. Когда уже оставалось по одному магазину патронов, то вынуждены были отходить,

– рассказал военный.

Обратите внимание! Село Цукурино расположено между Селидовым и Курахово. Бои за этот населенный пункт продолжались в течение осени 2024 года. В конце концов российские захватчики захватили село.

Сам военный получил ранение в локоть. Другие ребята были сильно контужены. Тогда по группе летело буквально все: от FPV-дронов – до 120-мм минометов.

Мы отошли на эвакуацию. Меня положили в больницу. Кость была раздроблена. Что-то там порвалось. Восстановить смог на 70%. Только закончил лечение, то сразу пошел воевать,

– отметил военный.

Что происходит на Покровском направлении?

Покровское направление остается одним из самых приоритетных для россиян на фронте. Бои на этом участке фронта активизировались летом 2024 года. Это произошло после того, как враг смог захватить Авдеевку и совершил выступление в сторону Очеретино.

По состоянию на сейчас украинские защитники находятся в северных окрестностях Покровска. В 7-м корпусе быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ сообщили, что оккупанты стягивали бронетехнику и танки к южной части города. Они хотят усилить наступление, чтобы полностью захватить Покровск и продвигаться в направлении населенного пункта Шевченко.

Покровское направление важно тем, что там на протяжении длительного времени удалось уничтожать значительное количество российских оккупантов. К примеру, начальник разведки зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона бригады "Рубеж" Даниил Борисенко рассказал, что только за апрель бойцы его подразделения на одном из участков Покровского направления уничтожили более 1700 россиян.

Кроме этого, Покровское направление является стратегически важным для украинской обороны. Если враг сможет его захватить, то в конце концов перебросит дополнительные ресурсы для наступления на север Донецкой области. Там сосредоточена крепкая линия обороны, в которую входит Краматорск, Славянск, Дружковка, Константиновка. Также это повышает риски для Днепропетровской области.