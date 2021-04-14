Россия оккупировала украинский полуостров Крым в 2014 году. Однако если бы Украина дала отпор сразу – война закончилась бы еще на полуострове.

Такое мнение в программе "11 вопросов" высказал военный журналист Роман Бочкала. Он прожил на острове 25 лет.

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Военный журналист об оккупации Крыма

Бочкала находился во время оккупации боевиками в Крыму. В тот период он пытался найти на полуострове президента-беглеца Виктора Януковича.

Справка. В СМИ была информация, что Янукович бежал из Украины в Россию через полуостров.

По мнению журналиста, Россия не была готова к открытому военному противостоянию с суверенным Украины.

Это военное противостояние должно было начаться в Крыму и там бы оно тогда закончилось,

– подчеркнул он.

Украина могла дать отпор сразу

Бочкала подчеркнул, что лично видел военных, которые были готовы противостоять российской агрессии. Однако, по его словам, они стали заложниками нехватки ответственности и смелости политических вождей.

Военный журналист ни разу не ездил в Крым после оккупации. Он подчеркнул, что не представляет себя в окружении российских военных, поэтому покинул полуостров еще 21 марта 2014 года на последнем поезде.

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