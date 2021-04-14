Война должна была начаться с Крыма, – журналист заверил, что Россия не была готова к конфликту
Россия оккупировала украинский полуостров Крым в 2014 году. Однако если бы Украина дала отпор сразу – война закончилась бы еще на полуострове.
Источник:24 канал
Такое мнение в программе "11 вопросов" высказал военный журналист Роман Бочкала. Он прожил на острове 25 лет.
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Военный журналист об оккупации Крыма
Бочкала находился во время оккупации боевиками в Крыму. В тот период он пытался найти на полуострове президента-беглеца Виктора Януковича.
По мнению журналиста, Россия не была готова к открытому военному противостоянию с суверенным Украины.
Это военное противостояние должно было начаться в Крыму и там бы оно тогда закончилось,
– подчеркнул он.
Украина могла дать отпор сразу
Бочкала подчеркнул, что лично видел военных, которые были готовы противостоять российской агрессии. Однако, по его словам, они стали заложниками нехватки ответственности и смелости политических вождей.
Военный журналист ни разу не ездил в Крым после оккупации. Он подчеркнул, что не представляет себя в окружении российских военных, поэтому покинул полуостров еще 21 марта 2014 года на последнем поезде.
Обострение войны в Донбассе: что известно
- В конце марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что Россия стянула войска к восточной границе Украины.
- Украинская разведка предупреждает о широкомасштабных провокации страны-агрессора.
- Западные СМИ зафиксировали полевой лагерь российских военных на границе с Украиной.
- В результате провокаций России Соединенные Штаты привели войска в Европе в максимальную готовность.
- Также США заверили, что не оставят Украину в случае обострения ситуации.
- Россия прикрывается заявлениями о "военных учениях", а местные пропагандисты утверждают, что Украина готовит наступление на Донбасс. Эту информацию опроверг Хомчак.
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