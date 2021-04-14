Війна мала розпочатись з Криму, – журналіст запевнив, що Росія не була готовою до конфлікту
Росія окупувала український півострів Крим у 2014 році. Однак якби Україна дала відсіч відразу – війна закінчилась би ще на півострові.
Джерело:24 канал
Таку думку у програмі "11 запитань" висловив військовий журналіст Роман Бочкала. Він прожив на півострові 25 років.
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Військовий журналіст про окупацію Криму
Бочкала перебував під час окупації бойовиками у Криму. У той період він намагався знайти на півострові президента-втікача Віктора Януковича.
На думку журналіста, Росія не була готова до відкритого військового протистояння з суверенною Україною.
Це військове протистояння мало початись в Криму і там би воно тоді завершилось,
– наголосив він.
Україна могла дати відсіч відразу
Бочкала наголосив, що особисто бачив військових, які були готові протистояти російській агресії. Однак, за його словами, вони стали заручниками браку відповідальності і сміливості політичних керманичів.
Військовий журналіст жодного разу не їздив у Крим після окупації. Він підкреслив, що не уявляє себе в оточенні російських військових, тому покинув півострів ще 21 березня 2014 року останнім потягом.
Загострення війни на Донбасі: що відомо
- Наприкінці березня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, що Росія стягнула війська до східного кордону України.
- Українська розвідка попереджає про широкомасштабні провокації країни-агресора.
- Західні ЗМІ зафіксували польовий табір російських військових на кордоні з Україною.
- Унаслідок провокацій Росії Сполучені Штати привели війська в Європі у максимальну готовність.
- Також США запевнили, що не залишать Україну у випадку загострення ситуації.
- Росія прикривається заявами про "військові навчання", а тамтешні пропагандисти переконують, що Україна готує наступ на Донбас. Цю інформацію спростував Хомчак.
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