Военный самолет США полетел в оккупированный Крым
Самолет радиоэлектронной разведки военно-воздушных сил США начал миссию в районе Черного моря. Он будет наблюдать за активностью в оккупированном Крыму и на российском побережье.
Об этом сообщает Liveuamap на своей странице в Twitter.
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"Самолет RC135V Rivet Joint ВВС США PING41 6414841 в рамках разведывательной миссии в районе Черного моря собирает информацию о ситуации в Крыму и на российском побережье", – говорится в сообщении.
Напомним, десантный экспедиционный корабль USS FortMcHenry военно-морского флота США вошел в черное море через пролив Дарданеллы. Корабль будет осуществлять патрулирование.
Источник: 24 Канал
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