Военный самолет США полетел в оккупированный Крым

Самолет радиоэлектронной разведки военно-воздушных сил США начал миссию в районе Черного моря. Он будет наблюдать за активностью в оккупированном Крыму и на российском побережье.

Об этом сообщает Liveuamap на своей странице в Twitter.

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"Самолет RC135V Rivet Joint ВВС США PING41 6414841 в рамках разведывательной миссии в районе Черного моря собирает информацию о ситуации в Крыму и на российском побережье", – говорится в сообщении.

PING41 6414841 USAF RC135V Rivet Joint on surveillance mission over the Black Sea, collecting intel on situation in Crimea and Russian coast. https://t.co/QVrUHzLFHb pic.twitter.com/cb3EI8777a via @5472_nde #Ukraine — Liveuamap (@Liveuamap) 9 січня 2019 р.

Напомним, десантный экспедиционный корабль USS FortMcHenry военно-морского флота США вошел в черное море через пролив Дарданеллы. Корабль будет осуществлять патрулирование.